Articolo. Dalla distruzione degli invenduti ai resi online, cosa cambia con le nuove regole europee e come possiamo ridurre l’impatto ambientale del nostro guardaroba Ogni secondo un camion di vestiti finisce in discarica. È il ritmo folle della fast fashion, la moda veloce, che produce abiti a ritmi industriali per inseguire tendenze che durano pochissime settimane. Il problema è che molti di questi vestiti non vengono mai indossati: le grandi catene di abbigliamento, pur di svuotare i magazzini e far spazio alla collezione successiva, preferiscono distruggere l’invenduto piuttosto che riciclarlo. A tal proposito, solo pochi giorni fa, la Commissione europea ha annunciato una nuova stretta contro lo spreco nel settore tessile, introducendo nuove disposizioni attuative del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR), con l’obiettivo di fermare la distruzione sistematica di abiti, accessori e calzature rimasti invenduti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Argomenti discussi: Fast fashion : sono milioni gli abiti mai indossati che finiscono in discarica; Il regno del fast fashion di Primark vacilla; Bruxelles mette Shein sotto inchiesta. L'ultra fast fashion? Un rischio sistemico; Bangladesh, la moda che sporca il green.

