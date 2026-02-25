Farmacia di Zambra Già arrivati gli arredi nella sede provvisoria

È iniziato l’allestimento della farmacia provvisoria di Zambra, che sarà operativa fine di marzo e che inizierà ad erogare servizi in attesa della costruzione della nuova struttura. Il “container” è posizionato e in questi giorni le ditte stanno montando gli arredi. "Con l’allestimento della struttura provvisoria, iniziamo a intravedere l’avvio di un servizio essenziale per Zambra e le aree d’intorno – ha detto il sindaco Michelangelo Betti durante il sopralluogo insieme a Cristiana Simonelli, coordinatrice farmacie Sogefarm –. Nonostante si tratti di una soluzione temporanea, la farmacia sarà perfettamente funzionale e attrezzata per rispondere ai bisogni della frazione, in attesa che il percorso per la nuova sede definitiva giunga a compimento". 🔗 Leggi su Lanazione.it

