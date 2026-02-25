Fantacampionato le classifiche dopo la 26ª giornata | Davide Arpini in testa alla generale

Davide Arpini guida la classifica generale del Fantacampionato dopo la 26ª giornata, grazie ai punti accumulati con le sue scelte di giocatori. La sua posizione deriva dalle performance dei calciatori scelti, che hanno conquistato più punti rispetto agli avversari. Le classifiche di giornata e quelle dei lettori mostrano come le strategie di ogni partecipante influenzino il risultato. Le lotte per i podi si fanno più intense con ogni partita giocata.

La 26ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con la vittoria di misura del Bologna al Dall'Ara contro l'Udinese. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime venti posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Mattia Bosi (99,5); 2) Massimiliano Masi (99); 3) Roberto Antonio Ferrera (98,5); 4) Filippo Michelacci (98); 5) Stefano Grieco (98); 6) Fabrizio Radice (98); 7) Cesare Ferrari (97,5); 8) Vincenzo Giuseppe Montalto (97,5); 9) Alessio Sari (97); 10) Luca Bettazzoli (97); 11) Roberto Mischi (96); 12) Alfredo Cariglia (96); 13) Marco Massari (96); 14) Igino Cappelli (96); 15) Mirco Traldi (96); 16) David Avanesions Zakaria (96); 17) Massimo Romagnoli (95,5); 18) Roberto e Armanno Favalli (95,5); 19) Marco Baccanelli (95,5); 20) Alessandro Berti (95,5).