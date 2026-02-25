Fantacampionato il vincitore della 26ª giornata è Mattia Bosi

Mattia Bosi si aggiudica la vittoria nella 26ª giornata di fantacalcio grazie a 99,5 punti con la sua squadra

Il vincitore della 26ª giornata del Fantacampionato Gazzetta è Mattia Bosi, Fantallenatore della squadra “Boz Team”. Con 99,5 punti, frutto di una vera e propria valanga di bonus, arrivati quasi tutti dai giocatori del Como, ha conquistato la vetta della classifica di giornata. A fare la differenza non sono stati soltanto gol e assist: decisivi anche i 5 punti del modificatore difesa, oltre ai bonus distribuiti in ogni reparto, portiere compreso. Fondamentali, infine, i 3 punti garantiti dalla scelta dell’allenatore, Cesc Fabregas. Ecco nel dettaglio la formazione che ha trascinato la Boz Team al primo posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Fantacampionato, la flop 11 della 26ª giornataLa scarsa prestazione di alcuni giocatori ha causato numerosi voti bassi al fantacalcio nella 26ª giornata.

Fantacampionato, la top 11 della 26ª giornata di Serie ACaprile e Berardi sono tra i protagonisti del 26° turno di Serie A, causato da prestazioni sorprendenti e risultati inaspettati.

