Famiglia nel bosco il padre dei bambini | Accetteremo le regole italiane

(Adnkronos) – I tre figli "sono tristi, dal primo giorno. E dal primo giorno mi dicono che vogliono venire a casa, questa casa. È il posto della nostra anima, per tutti e cinque. È stato il nostro paradiso per tre anni e non riesco ancora a capire perché ce l’hanno tolto. Abbiamo deciso che accetteremo gli standard italiani. Lo farò, che ne sia convinto o no. Allargheremo il nostro casolare qui a Palmoli, ingloberemo un bagno a secco, rifaremo gli infissi. Un progetto di bioedilizia. Ci collegheremo alla rete elettrica, a quella idrica. In Italia per vivere in cinque devi avere almeno 66 metri quadrati di alloggio, in Inghilterra basta la metà. E in Australia i bagni a secco sono la normalità da vent’anni, là manca acqua. Avvieremo, comunque, la ristrutturazione, come chiede il Tribunale dei minorenni". Lo dice a La Repubblica Nathan Trevallion, il papà della famiglia nel bosco i cui tre figli sono collocati in una struttura protetta dopo l’allontanamento deciso dall’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Famiglia nel bosco, Nathan: «Accetteremo le regole italiane, ma non capisco ancora perché ci abbiano tolto il nostro paradiso»Nathan ha perso il bosco dove viveva con la famiglia a causa di un'ordinanza che ha chiuso l’area.

La famiglia nel bosco accetta le regole italiane: ristrutturazione e allacci per riavere i figliLa famiglia nel bosco ha deciso di seguire le norme italiane per riavere i figli, a causa delle difficoltà legate alla loro separazione.

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, i bambini stanno male: chiesta la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale; Famiglia nel bosco, polemiche per post psicologa incaricata dei test. Garante: Grave; Famiglia nel bosco, la psicologa dei genitori rischia una denuncia per incompatibilità; Famiglia nel bosco, cento file con audio, video e disegni choc dei bambini. Stanno soffrendo.

Famiglia nel bosco, il padre: «Accetterò le regole italiane per riavere i miei figli. Vogliono tornare a casa, era il nostro paradiso»I tre figli «sono tristi, dal primo giorno. E dal primo giorno mi dicono che vogliono venire a casa, questa casa. È il posto della nostra anima, per tutti e cinque. È stato ... leggo.it

Famiglia nel bosco, papà Nathan: «Accetteremo le regole italiane, ma non capisco ancora perché ci abbiano tolto il nostro paradiso»I tre figli «sono tristi, dal primo giorno. E dal primo giorno mi dicono che vogliono venire a casa, questa casa. È il posto della nostra anima, per tutti e cinque. È stato ... ilgazzettino.it

La famiglia nel bosco, papà Nathan. “La mia testa è cambiata, rispetteremo tutte le regole” x.com

FAMIGLIA NEL BOSCO: I LEGALI DELLA COPPIA CHIEDONO LA RICUSAZIONE DELLA PSICOLOGA CHE CRITICO' LA COPPIA SUI SOCIAL I legali della cosiddetta 'Famiglia nel bosco' di Palmoli chiedono la ricusazione della psicologa finita al centro del - facebook.com facebook