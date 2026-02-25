Famiglia | Carfagna ' congedo parentale senza coperture per errore opposizioni'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “Sul congedo parentale paritario, nessuna obiezione nel merito. Del resto è grazie a Noi moderati che oggi è previsto il congedo parentale retribuito all'80% per tre mesi ed è grazie al nostro impegno che sono state approvate altre misure importanti a sostegno della famiglia, della natalità e delle madri lavoratrici. Il punto è un altro: quando si deposita una proposta di legge lo si deve fare in maniera seria, con coperture certe. Io così lavoro. Se la Ragioneria generale dello Stato dice che le coperture sono inidonee, la responsabilità non è della maggioranza ma delle opposizioni, che hanno presentato un testo senza prevedere coperture certe e sostenibili. È un errore difficilmente scusabile ed è assurdo che le opposizioni buttino la palla nel campo avversario. Mi auguro che si possa riaprire il dibattito su questo tema, ma non si faccia propaganda”. Lo ha detto Mara Carfagna, segretario di Noi moderati, a SkyTg24 Start. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Congedo parentale uguale per madri e padri, il testo arriva alla Camera senza mandato al relatore. Le opposizioni: “Stanno sabotando la proposta”Il governo ha presentato alla Camera una proposta di legge che prevede un congedo parentale uguale per madri e padri, senza incaricare un relatore.

Congedo parentale uguale per padri e madri, altolà della Ragioneria dello Stato: «Le coperture sono inidonee»La Ragioneria dello Stato ha bocciato la proposta di estendere il congedo parentale uguale per padri e madri, perché le coperture finanziarie risultano insufficienti.