Falconara avvia gruppi di lavoro per pari opportunità | ecco le prime
Falconara Marittima ha compiuto un passo significativo verso la promozione delle pari opportunità con l’insediamento della sua commissione dedicata. Martedì 24 febbraio, nella Sala del Leone del Castello, si è riunita per la prima volta la commissione Pari Opportunità, istituita lo scorso novembre dal consiglio comunale. Questo organismo, previsto dal regolamento comunale, opera per rimuovere ostacoli discriminatori e promuovere i principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione. La prima seduta è stata aperta dal sindaco Stefania Signorini, che ha sottolineato l’importanza di questo strumento operativo per la comunità. La commissione, composta da rappresentanti istituzionali, professionisti e associazioni locali, ha eletto all’unanimità Stefano Poggiolini come presidente e Laura Luciani come vicepresidente. 🔗 Leggi su Ameve.eu
