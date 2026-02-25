Fa allontanare il marito dopo l' ennesima violenza e ottiene l' affidamento del figlio di 10 anni

25 feb 2026

La nostra Associazione, attraverso i legali della propria Consulta Giuridica, si trova frequentemente a gestire situazioni complesse e delicate, soprattutto quando sono coinvolti dei minori. Uno dei casi più significativi ha riguardato la vicenda di Caia, una giovane donna che ha vissuto una serie di episodi di violenza e conflitti familiari. Dopo numerose liti caratterizzate da aggressioni fisiche, percosse e dall’utilizzo di strumenti da taglio contro di lei, Caia è riuscita a ottenere, per via giudiziaria, l’allontanamento del marito dalla casa familiare. In seguito, il Tribunale ha revocato la responsabilità genitoriale del padre nei confronti del figlio e ha disposto l’affidamento esclusivo del minore, un bambino di 10 anni. La nostra speranza è che questa decisione consenta alla giovane donna di Ritrovare finalmente la propria libertà e serenità, potendo dedicarsi alla crescita e alla tutela del figlio in un contesto protetto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

