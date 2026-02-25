Una cornice unica e carica di storia ha accolto una serata dedicata a Ayrton Senna, all’arte del collezionismo e all’innovazione nel mondo dei memorabilia. La cornice veneziana ha valorizzato un legame tra passato e futuro, tra opere d’arte, sport e design, offrendo trasparenze sulla gestione di beni iconici e sull’emergere di nuove opportunità di investimento. La cornice di Venezia ha ospitato una show car di Formula 1 dedicata ad Ayrton Senna, trasportata su una chiatta lungo il Canal Grande e interamente dipinta a mano da Matteo Macchiavelli, noto artista legato al GP di Austin 2024. L’evento ha incluso una sessione di incontro all’interno dell’Hotel di lusso, con un pubblico interessato a comprendere non solo l’aspetto sportivo, ma anche l’evoluzione del mercato delle memorabilia attraverso nuove modalità di investimento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - F1 a Venezia: un casco di Senna all'asta per 270mila euro

