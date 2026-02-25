ex virginia tony bennett allenatore dei los angeles lakers

Nel contesto delle strategie di gestione del talento, una novità significativa rafforza lo scouting della franchigia. Si tratta di una figura con esperienza consolidata nella valutazione dei prospetti sia collegiali sia internazionali, capace di contribuire all’analisi tecnica e caratteriale dei talenti in vista del Draft. L’operazione mira a valorizzare i processi decisionali e ad offrire nuove prospettive nel reperimento e nello sviluppo delle potenziali scelte. Il nuovo ruolo prevede che la figura entrante operi come draft advisor nba, sotto la guida del presidente Rob Pelinka. Tony Bennett, ex head coach di Virginia e campione NCAA nel 2019, metterà a disposizione la propria esperienza nella valutazione dei prospetti collegiali e internazionali, contribuendo all’analisi tecnica e caratteriale dei talenti in vista del Draft. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

