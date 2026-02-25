Ex Stardust bando in arrivo? Mentre si decide i vandali distruggono il cinema del Torrino

Dal IX rassicurano: "Previsto a breve". Nel frattempo il comitato di quartiere chiede un'assegnazione temporanea al municipio dei locali altrimenti oggetto di scorribande e a rischio occupazione Il Torrino Nord attende ancora una svolta per il rilancio dell'ex cinema Stardust e dell'area commerciale annessa. Il complesso è stato chiuso ufficialmente all'inizio di ottobre 2024, dopo il rilascio forzato dell'ex gestore per decisione dell'amministrazione capitolina. Da quel momento, il dipartimento Patrimonio ha avviato un complesso iter per individuare un nuovo privato che se ne occupi, affidando la custodia del bene al IX Municipio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

