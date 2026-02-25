Ex assessore condannato per omicidio volontario la sindaca Garlaschelli | Il pensiero va alle famiglie segnate dalla tragedia

Massimo Adriatici è stato condannato per omicidio volontario dopo un tragico incidente stradale che ha coinvolto un pedone. La sentenza arriva a pochi mesi da altri episodi simili nella zona, alimentando le tensioni tra cittadini e amministratori. La sindaca Garlaschelli ha espresso vicinanza alle famiglie colpite dalla perdita, sottolineando la gravità dell’accaduto. La decisione giudiziaria provoca discussioni sulla sicurezza stradale nel centro di Voghera.

Voghera, 25 febbraio 2026 – A Voghera, la notizia della sentenza di Massimo Adriatici è presto circolata anche negli ambienti di Palazzo Gounela. Adriatici ieri è stato condannato a dodici anni di reclusione per l’omicidio di Youns El Boussetaoui, ucciso con un colpo di pistola il 20 luglio 2021 in piazza Meardi. Il profilo. All’epoca dei fatti, Adriatici era assessore comunale alla Sicurezza, in forza alla Giunta della sindaca Paola Garlaschelli. Alle elezioni amministrative dell’ottobre 2020 si era candidato con la Lega e aveva ottenuto centoquindici voti. Prima del suo arrivo a Palazzo Gounela era già molto conosciuto in città, sia per la sua attività di avvocato penalista sia per la precedente carriera nella Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

