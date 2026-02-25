Evasione tributi comunali | Il Comune attivi convenzione con la Guardia di Finanza

La proposta, formulata tramite una mozione a firma di Roberto Quarta, sarà discussa in consiglio comunale, venerdì prossimo. Focus anche sulle strutture ricettive BRINDISI – Una mozione urgente per rafforzare il contrasto all’evasione dei tributi comunali e tutelare le entrate dell’ente. È quella presentata dal consigliere comunale Roberto Quarta, indirizzata al presidente del Consiglio comunale, Gabriele Antonino, e al segretario generale, Francesco Arena. Il documento è stato discusso durante la commissione consiliare Bilancio, presieduta da Cesare Mevoli, che si è svolta stamattina (mercoledì 25 febbraio) presso la sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di città, in vista della più ampia discussione in consiglio comunale, in programma venerdì. Hanno partecipato al confronto anche l'assessora al Bilancio, Caterina Cozzolino, e il dirigente al ramo, Gabriele Falco. La mozione segnala inoltre “evidenti incongruenze” tra i dati delle strutture turistico-ricettive operanti sul territorio e quelli presenti nelle banche dati della Regione Puglia e del Comune. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

