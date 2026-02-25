Evangelion la confessione di Hideaki Anno | Stavano discutendo su come uccidermi dopo il finale

Il finale originale di Neon Genesis Evangelion è stato un evento capace di ridefinire l'animazione giapponese e, parallelamente, di mettere in ginocchio il suo creatore. Il discusso finale di Neon Genesis Evangelion non ha solo diviso i fan, ma ha travolto il suo autore. Hideaki Anno ha raccontato anni dopo le minacce ricevute e il crollo personale, rivelando il lato più oscuro del successo. Quando Neon Genesis Evangelion si è concluso, il pubblico si è spaccato in due. Da un lato chi ha letto negli episodi finali una chiusura radicale e coerente con l'anima dell'opera; dall'altro chi li ha percepiti come un tradimento narrativo, un esperimento incomprensibile che abbandonava ogni appiglio tradizionale. In mezzo, Hideaki Anno, travolto da una reazione che ha rapidamente superato il confine della critica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

