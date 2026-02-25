Europei Giovanili Tbilisi 2026 | l’Italia sfiora il podio e guarda alle gare a squadre

Nelle prove individuali restanti, tre azzurri hanno chiuso a ridosso delle medaglie: quinto posto per il fiorettista Emanuele Iaquinta e sesta posizione, ex aequo, per gli sciabolatori Leonardo ed Edoardo Reale. Nella spada femminile, invece, la migliore è stata Giulia Paulis, fermatasi agli ottavi. A un passo dalla medaglia Emanuele Iaquinta, protagonista di un percorso convincente nel fioretto maschile. L’atleta della Fiamme Gialle ha superato il portoghese Pinheiro (15-10) e dominato il derby con Mattia Conticini (15-6), prima di avere la meglio sul russo Fakhretdinov (15-10). Nei quarti, però, il sogno podio si è infranto contro Chashchin, impostosi 15-13 al termine di un assalto combattutissimo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

