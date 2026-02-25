Europei Giovani Tbilisi 2026 tre azzurrini ai piedi del podio

Dopo la doppietta azzurrina di ieri nel fioretto femminile – con Greta Collini e Ludovica Franzoni rispettivamente d’oro e d’argento – la sesta giornata dei Campionati Europei giovanili di Tbilisi 2026, che proponeva le altre competizioni individuali Under 20, ha visto chiudere tre portacolori dell’Italia ai piedi del podio: 5° posto per il fiorettista Emanuele Iaquinta, 6^ posizione a pari merito tra gli sciabolatori per i fratelli Leonardo ed Edoardo Reale. Si è invece fermata negli ottavi di finale la spadista Giulia Paulis. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

