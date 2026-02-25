Europa lancia il 5G spaziale | 25 milioni per coprire aree remote

Un complemento strategico al 5G terrestre. L’Europa punta sul 5G dallo spazio con un investimento da 25 milioni di euro. La Banca Europea per gli Investimenti finanzia OQ Technology, con sede in Lussemburgo, per sviluppare reti satellitari in orbita bassa, complementari alle reti terrestri. La tecnologia LEO promette di estendere la copertura mobile in aree remote e garantire resilienza in caso di emergenze infrastrutturali. La notizia arriva oggi, 25 febbraio 2026, e segna un passo concreto verso l’integrazione tra reti terrestri e satellitari. I satelliti in orbita bassa, posizionati tra i 200 e i 2.000 km di altitudine, offrono latenze ridotte rispetto ai sistemi geostazionari tradizionali. Questo vantaggio li rende ideali per applicazioni di comunicazione mobile in tempo reale, soprattutto in aree dove le infrastrutture terrestri sono difficili da realizzare o mantenere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

