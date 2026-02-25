Europa e Ucraina | se la Russia non è Israele

“Qui sono molto arrabbiati con la comunità internazionale perché l a comunità internazionale non permette alla Russia di fare in Ucraina quello che permette a Israele di fare in Palestina ”. Lo ha detto il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca dei Latini a Gerusalemme, nel suo intervento in video collegamento all’evento ‘Per continuare a parlare di pace’, in assemblea legislativa Emilia-Romagna. Quattro anni di guerra Russia-Ucraina. Anniversario che, senza pace, va da sé, ha aperto il quinto anno di guerra. Senza pace e, va detto, con grande difficoltà di negoziati, a oggi di fatto in un vicolo cieco. Visto che, passata la primissima fase di indignazione generale, e con circa due milioni di morti, tolta l’immagine di Zelensky e Trump immortalati al funerale di papa Francesco, rimane a oggi il summit in Alaska. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

