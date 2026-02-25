Eurispes | Oltre 100.000 imprese infiltrate da organizzazioni criminali nel periodo 2001-2020

Roma, 25 feb. (AdnkronosLabitalia) - Il rapporto tra evasione e riciclaggio è stretto e si alimenta reciprocamente attraverso strumenti giuridici (trust, fiduciarie, fondi patrimoniali), tecnologici (crypto-asset, Hft, sistemi di pagamento informali) e organizzativi (società zombie, imprese infiltrate dalla criminalità organizzata). L'Eurispes ha voluto affrontare il tema attraverso lo studio 'Il complesso rapporto tra riciclaggio ed evasione fiscale', realizzato nell'ambito dei lavori del Laboratorio sulle Politiche fiscali. Il contrasto a tali fenomeni non può che avvenire in una dimensione internazionale. Il quadro normativo si è evoluto dalle prime raccomandazioni Fatf (1989) fino al più recente Aml package europeo (Direttiva 20241640, Regolamenti 20241624 e 20241620), che ha introdotto registri sui super-ricchi, tracciabilità degli Iban virtuali e rafforzamento dei controlli sulle cripto-attività. 🔗 Leggi su Iltempo.it

