estrada sfida nasukawa a tokyo in un match di prova

Estrada ha deciso di sfidare Nasukawa a Tokyo, motivato dalla voglia di testare le sue capacità nella categoria bantam. La sfida si terrà il 11 aprile al Ryogoku Kokugikan, un’arena storica che ospita spesso incontri di alto livello. Entrambi i pugili si preparano con intensità, sapendo che questa prova rappresenta un passo importante nella loro carriera. La sfida sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Japan.

La sfida in questione, prevista per il 11 aprile al Ryogoku Kokugikan di Tokyo nell'anteprima pubblicata su Amazon Prime Japan, riguarda la categoria bantamweight e mette di fronte due profili molto differenti: la giovane promessa Nasukawa contro l'esperienza pluriennale di Estrada. Il confronto è presentato come un passaggio cruciale nella scalata di Nasukawa, ma l'analisi suggerisce una dinamica ben più impegnativa per il sfidante giapponese. nasukawa vanta otto incontri professionistici nel pugilato, provenienti da una carriera orientata principalmente al kickboxing. Non ha ancora affrontato avversari di livello mondiale nel pugilato puro e il solo passaggio di livello finora è terminato con una sconfitta per decisione contro takuma inoue, un campione solido ma non al livello di Naoya Inoue.

