Un impiegato di 48 anni, senza precedenti penali, è stato arrestato dopo aver tentato di estorcere 30mila euro a un imprenditore. La vittima aveva attirato la sua attenzione in modo casuale, e l’uomo ha cercato di convincerla a consegnargli la somma con minacce. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, e gli investigatori hanno immediatamente intervenuto. L’episodio si è svolto in una zona commerciale di Botticino.

© Ilgiorno.it - Estorce 30mila euro a un imprenditore: arrestato un impiegato di 48 anni senza precedenti penali

Botticino, 25 febbraio 2026 – È stato filmato mentre cercava di estorcere denaro a una persona che aveva avuto la sola colpa di attirare la sua attenzione, ma è finito nel mirino degli uomini dell'Arma carabinieri, che erano stati avvisati dalla vittima designata. È successo nella tarda serata di venerdì scorso, quando i carabinieri della compagnia di Brescia hanno effettuato un arresto in flagranza di reato a Botticino. In manette è finito un uomo di 48 anni, impiegato e senza precedenti penali, che è stato ritenuto responsabile di estorsione nei confronti di un imprenditore bresciano. L'indagine.