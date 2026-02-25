Essere ’come te stesso’

Roberto Caracci ha scelto di presentare il suo nuovo libro alla libreria Liberi Tutti in via Tommaseo 49, portando in città un messaggio sulla sincerità e l'autenticità. La causa di questo incontro è l’uscita del suo testo, che invita a riflettere sull’importanza di essere se stessi. L’evento si svolge giovedì alle 18, con la partecipazione della poetessa Simona Albano, pronta a dialogare con l’autore e coinvolgere il pubblico.

Un nuovo ospite in arrivo da fuori città per la libreria Liberi Tutti in via Tommaseo 49 alla Spezia, dove giovedì alle 18 Roberto Caracci presenterà, dialogando con la poetessa Simona Albano, ' Come te stesso '. L'autore, narratore e critico letterario che vive e insegna a Milano, ha alle spalle diverse pubblicazioni fra saggi e racconti e dirige dal 1992 il 'Salotto Caracci', un cenacolo letterario-filosofico. E proprio nella filosofia e nella conoscenza di sé affonda le proprie radici la sua ultima opera, pubblicata lo scorso anno da L'onda Editore, che propone al lettore sei racconti che guardano agli opposti e dipanano e spiegano le contraddizioni.