Esplosione terribile in paese | la palazzina crolla c' è un morto
Un’esplosione in una palazzina di Prun, in Valpolicella, ha causato il crollo dell’edificio, provocando un morto. La causa sembrerebbe essere un problema all’impianto di riscaldamento, che ha innescato la deflagrazione. I soccorritori hanno estratto alcune persone dai detriti, ma purtroppo uno degli abitanti non ce l’ha fatta. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando sul luogo per accertare le cause esatte dell’incidente.
L'ipotesi principale è che a causare la tragedia sia stata una bombola a gas: tre persone sono state estratte vive dalle macerie e portate in ospedale. Per la vittima, Bruno Savoia, non c'è stato nulla da fare Una tragedia terribile quella che arriva dalla vicina provincia di Verona, più precisamente dalla Valpolicella: a Prun, frazione collinare di Negrar, si è verificata un’esplosione che ha portato al crollo di una palazzina in via Sattarine. Il 68enne Bruno Savoia ha perso la vita. Tutto è successo intorno alle 17:45 di ieri, martedì 24 febbraio. L’esplosione ha coinvolto il primo piano dell’immobile, innescando un cedimento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Verona, esplosione a Negrar: crolla palazzina, un morto e tre estratti vivi dalle macerie Un'esplosione a Negrar ha causato il crollo di una palazzina, provocando la morte di una persona e il salvataggio di tre altri dai detriti.
Esplosione in una palazzina di 3 piani, crolla l'intera struttura: un morto e 3 feriti estratti dalle macerieUn’esplosione ha causato il crollo di una palazzina di tre piani a Prun, frazione di Negrar, provocando un morto e tre feriti.
Terribile esplosione con crollo di una palazzina: tre feriti e un morto. Si scava ancora tra le macerieNEGRAR. Tre persone estratte vive e un morto. Questo un primo bilancio della terribile esplosione in una palazzina in Valpolicella mentre si scava ancora tra le macerie. Un boato e la deflagrazione in ... ildolomiti.it
Prima il boato e poi l'onda d'urto, fortissima esplosione in una palazzina in paese: morto un uomoBRESCIA. Tragedia nella tarda mattinata di sabato 21 febbraio a Corteno Golgi, nel bresciano in Val Camonica: una forte esplosione si è verificata al primo piano di una palazzina, morto un uomo. L'all ... ildolomiti.it
Terribile esplosione in una palazzina in Valpolicella. L'abitazione è parzialmente crollata, danneggiate le case vicine. La vittima è Bruno Savoia di 68 anni, estratti dalle macerie feriti la moglie, il figlio e un conoscente Leggi l’articolo tinyurl.com/4hbuujx - facebook.com facebook