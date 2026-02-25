Esplosione terribile in paese | la palazzina crolla c' è un morto

Un’esplosione in una palazzina di Prun, in Valpolicella, ha causato il crollo dell’edificio, provocando un morto. La causa sembrerebbe essere un problema all’impianto di riscaldamento, che ha innescato la deflagrazione. I soccorritori hanno estratto alcune persone dai detriti, ma purtroppo uno degli abitanti non ce l’ha fatta. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando sul luogo per accertare le cause esatte dell’incidente.

L'ipotesi principale è che a causare la tragedia sia stata una bombola a gas: tre persone sono state estratte vive dalle macerie e portate in ospedale. Per la vittima, Bruno Savoia, non c'è stato nulla da fare Una tragedia terribile quella che arriva dalla vicina provincia di Verona, più precisamente dalla Valpolicella: a Prun, frazione collinare di Negrar, si è verificata un’esplosione che ha portato al crollo di una palazzina in via Sattarine. Il 68enne Bruno Savoia ha perso la vita. Tutto è successo intorno alle 17:45 di ieri, martedì 24 febbraio. L’esplosione ha coinvolto il primo piano dell’immobile, innescando un cedimento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Terribile esplosione in una palazzina in Valpolicella. L'abitazione è parzialmente crollata, danneggiate le case vicine. La vittima è Bruno Savoia di 68 anni, estratti dalle macerie feriti la moglie, il figlio e un conoscente Leggi l’articolo tinyurl.com/4hbuujx - facebook.com facebook