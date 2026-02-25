Eroi sporcati dal fango Quell' esercito di innocenti finito nel tritacarne e poi assolto troppo tardi

Il contrasto tra le azioni di alcuni membri delle forze dell'ordine e la percezione pubblica nasce da episodi di abuso e corruzione. Questi pochi individui, descritti come mele marce, mettono sotto pressione un sistema che ogni giorno salva vite e garantisce sicurezza. Le accuse di spaccio, violenza e corruzione alimentano il sospetto e la sfiducia. La realtà delle operazioni quotidiane si mescola con le accuse, lasciando il pubblico confuso. La questione rimane aperta e senza risposte definitive.

Le mele marce tra le forze dell'ordine si contano sulle dita di una mano. Eppure ogni giorno grazie alla sinistra che flirta con terroristi, anarchici e proPal passa il messaggio contro poliziotti e carabinieri rischiano la vita per stipendi da fame: sono corrotti, spacciano, sparano agli innocenti, picchiano i non violenti. Il Giornale ha chiamato Sap, Coisp, Siulp, Sim, Osa e altri sindacalisti di polizia e carabinieri per farsi raccontare cosa passa ognuno dei sessanta, settana agenti che finiscono ogni anno nelle maglie della giustizia: più del 90% si vede riconosciuta l'innocenza dopo un calvario che arriva fino in Cassazione portandosi via soldi, famiglie, prestigio e reputazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

