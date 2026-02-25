Ero una bambina inspiegabilmente arrabbiata avevo bisogno di trovare uno strumento per sfogare la rabbia | lo rivela Angelica

Angelica Bove entra questa sera, 25 febbraio, in gara con le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Mattano”, e sarà allo scontro diretto con Mazzariello. “La cosa meravigliosa è poter cantare live, è la più grande emozione che c’è”, ha spiegato la cantante, svelando di essersi commossa durante la prima prova con l’orchestra a Roma. “È un pezzo della mia storia, un modo per esorcizzare una parte dolorosa e difficile della mia vita”, ha aggiunto in merito al brano. A Mazzariello, che affronterà in Semifinale: “È vero che mi ha scritto, è stato divertente ricevere il suo messaggio”. Tra i primi brani eseguiti da bambina ricorda “Hello sunshine” e “Hallelujah”. Per quest’ultimo brano: “Ero una bambina inspiegabilmente arrabbiata, avevo bisogno di trovare uno strumento per sfogare la rabbia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

