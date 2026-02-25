Ero annoiato e ho pensato di andare al Festival spero di arrivare ultimo Chi non mi conosce mi valuta per i tatuaggi e pensa che sia cattivo si sbaglia | Chiello a Sanremo 2026

“Con questo Sanremo mi metto in gioco. Ero annoiato e ho pensato di andare in gara. Non mi interessa il giudizio degli altri: ho più paura di deludere me stesso. Spero di arrivare ultimo ”. Verità o strategia comunicativa per allontanare le pressioni attorno a sé? Poco importa. Ciò che realmente conta è che Chiello fa parte del lungo cast annunciato da Carlo Conti in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista sarà in gara con “Ti penso sempre”, brano (potenzialmente rivelazione) che “è un oscillare tra ricordi e vuoto, sono dei pensieri frammentati”, ha spiegato il cantante. Ma andiamo in ordine temporale. Chiello, oggi considerato cantautore a tutti gli effetti, ha avuto un trascorso in un gruppo trap, gli FSK Satellite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

Chiello: «Vado a Sanremo perché mi annoiavo. La competizione non mi interessa, spero di arrivare ultimo. Morgan? Lo stimo come artista»

Anna Ferzetti?: «Ero ribelle. A scuola faticavo, mi sentivo inadatta. Ma ho incontrato chi mi ha fatto capire che si può cadere e rialzarsi»

FULL| Girl Became Tycoon’s Fifth Concubine to Uncover Her Sister’s Death but Fell for Husband’s Son

Argomenti discussi: Quella volta che Chiello distribuì limoni tra i banchi del mercato di viale Monza; ? La lunga marcia di avvicinamento a Sanremo; Andrea Pezzi approda a teatro: Se deleghiamo tutto all’IA non saremo più felici; Sanremo 2026, Chiello con Ti penso sempre: testo e significato.

Chiello: Ero annoiato e ho pensato di andare a SanremoMon era un caso: quando abbiamo ascoltato Ti penso sempre, la canzone che Chiello porta in gara a Sanremo, i suoni richiamavano quelli del rock alternativo americano. È anche l’atmosfera che permea ... rockol.it

E dopo avervi rotto le scatole ed annoiato coi miei saluti ,le mie foto ed i miei video personali riprendiamo con i post e le canzoni del nostro amato Eros...spero che mi seguiate e mi vogliate bene lo stesso se mi piace mostrare spesso chi c'è dietro questa - facebook.com facebook