Ergastolo per Sangare aveva ucciso a coltellate Sharon Verzeni

Bergamo. La Corte d’Assise ha condannato all’ ergastolo Moussa Sangare per l’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate a Terno d’Isola nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024. Riconosciute le aggravanti della premeditazione, della minorata difesa e dei futili motivi, con pieno accoglimento dell’impianto accusatorio. Nella requisitoria il pubblico ministero Emanuele Marchisio ha definito il delitto “orripilante”, attribuendolo non a un movente razionale ma a un “osceno impulso omicidiario”. Ha descritto l’imputato come “un narciso impenitente che decide di sacrificare una vita umana per soddisfare il proprio ego”, sottolineando le contraddizioni tra confessioni e successive ritrattazioni, fino all’indicazione di un presunto aggressore descritto in modo generico e incoerente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

