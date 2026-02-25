Eredità olimpica | Si concludano i lavori stradali

Il termine dei lavori stradali è stato deciso per evitare ritardi nelle infrastrutture sportive in provincia di Sondrio. La causa principale riguarda i ritardi accumulati durante le fasi di costruzione, che rischiano di compromettere le tempistiche finali. Gli amministratori locali insistono sull’importanza di rispettare le scadenze per garantire la piena funzionalità delle strutture olimpiche. La questione rimane aperta, con l’obiettivo di completare i lavori nel minor tempo possibile.

Il bilancio olimpico è positivo, ma ora serve un'accelerazione per completare le infrastrutture in provincia di Sondrio. A ribadire il concetto è Carlo Bordoni, rappresentante valtellinese di Azione, facendo proprio il pensiero che in molti, in Valtellina, hanno già da tempo e cioè che le infrastrutture programmate e non ancora finite o iniziate, ma già approvate, trovino una conclusione in tempi "decenti" e non in quelli biblici ai quali siamo purtroppo abituati in Italia. "Il bilancio delle Olimpiadi è per la Valtellina estremamente positivo – dice Bordoni – le venues dei Giochi sono state perfette per le gare che si sono svolte in Valle e non possiamo che applaudire per questo tutta l'organizzazione.

