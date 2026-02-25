Era un contenitore per bibite | la verità choc sul trasporto del cuore di Domenico

Una folle e incomprensibile catena di errori che ha portato al decesso del piccolo Domenico per l’incuria con cui è stato trasportato il cuore, da Bolzano a Napoli che avrebbe dovuto farlo vivere. Il Mattino ha pubblicato la foto di un comune cestino di plastica come quelli utilizzati per fare un pic-nic o per andare in spiaggia dentro il quale sarebbe stato inserito il cuore del bimbo morto pochi giorni fa. Perché quel recipiente. Ci si domanda, in continuazione, come sia possibile che per trasportare un organo, da Bolzano a Napoli, si sia utilizzato un comunissimo recipiente in plastica oltre all’errore sulla tipologia di ghiaccio utilizzato con quello secco che avrebbe letteralmente “bruciato” il cuore sano che batteva ancora. Secondo le prime ipotesi, i dottori del Monaldi andanti a Bolzano per prelevare l’organo non sarebbe finito nel contenitore termico di sua destinazione, del costo di migliaia di euro e a tutti gli effetti ad alta tecnologia, perché non avrebbero avuto la giusta formazione per saperlo utilizzare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

