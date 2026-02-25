Era diventato l’incubo dei commercianti nuova condanna per il Lupin del Salento

È di otto anni e otto mesi di reclusione la condanna inflitta oggi al 43enne finito più volte nei guai per furti ai danni di attività commerciali CASARANO - È stato riconosciuto responsabile di tre furti compiuti tra gennaio e marzo 2025, per bottini rispettivamente di 20, 30 e circa 50 euro, e di un tentato furto, mentre è stato assolto “per non aver commesso il fatto” dal tentato furto ai danni di un market e prosciolto dal furto, anche questo tentato, di un’autovettura, per remissione di querela. Ha stabilito questo il giudice del tribunale di Lecce Pietro Baffa nei riguardi di Vincenzo Rossetti, il 43enne che in ragione dei suoi numerosi precedenti è noto alle cronache col soprannome di “Lupin del Salento”. La condanna per lui è stata di otto anni e otto mesi di reclusione e 1. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

