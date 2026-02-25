epstein scomparsi i documenti riguardanti una delle donne che lo accusavano

Non è soltanto una vicenda giudiziaria riemersa ciclicamente. Il caso dei Epstein files torna al centro del dibattito pubblico americano con nuovi sviluppi che sollevano interrogativi su trasparenza, gestione dei documenti e possibili responsabilità istituzionali. Secondo un’inchiesta di Npr, rilanciata dal New York Times, parte dei materiali legati a Jeffrey Epstein sarebbe stata resa pubblica in forma incompleta dal Dipartimento di Giustizia, con l’assenza di oltre cinquanta pagine tra interrogatori dell’ Fbi e appunti investigativi. Tra i passaggi mancanti figurerebbero riferimenti che citano Donald Trump, sempre respinti dall’ex presidente, che ha ribadito di essere stato “completamente scagionato”. In particolare, una delle accusatrici avrebbe dichiarato di essere stata presentata a Trump da Epstein quando aveva 13 anni e di aver subito un’aggressione sessuale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

