Epstein Files | la DEA indagava segretamente su un riciclaggio da 50 milioni di dollari

Un documento della Drug Enforcement Administration (Dea) finora segreto, emerso nei milioni di pagine dei file Jeffrey Epstein rilasciati dal Dipartimento di Giustizia statunitense, getta nuova luce su una doppia vita del finanziere condannato per traffico sessuale: mentre si presentava come consulente d’élite per la banca svizzera Edmond de Rothschild, l’Fbi e altre agenzie federali lo tenevano sotto osservazione per sospetto riciclaggio di denaro sporco legato a droga e prostituzione. Come riporta Cbs News, il memorandum di 69 pagine, datato maggio 2015 e classificato “Sensitive But Unclassified”, rivela l’esistenza dell’operazione Chain Reaction, avviata dall’ufficio DEA di New York il 17 dicembre 2010. L’indagine della Dea. Epstein era indicato come Target 4 in un’indagine che coinvolgeva altri 14 soggetti (i cui nomi restano pesantemente redatti). 🔗 Leggi su It.insideover.com

Temi più discussi: Epstein Files: la Dea ha indagato su possibili legami tra il finanziere e cartelli della droga; Epstein e il traffico di droga: l'indagine segreta della DEA; La nota della DEA dai file Epstein solleva la domanda: ha facilitato il traffico di droga?

