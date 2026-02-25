Entrata delle MMA in Fijlkam Morsiani | Passo coerente con la missione di promuovere le discipline di combattimento nell’espressione più alta

Ostia – Entrano ufficialmente in Fijlkam le Arti Marziali Miste (MMA). La decisione è stata deliberata dal Consiglio Federale, che ha istituto il nuovo Settore MMA Amatoriale, allineando l’Italia alle direttive internazionali della United World Wrestling (UWW). E’ un passaggio strategico. In questo modo la stessa Fijlkam diventa l’unica federazione italiana riconosciuta a livello internazionale, per la gestione della disciplina. E garantisce agli atleti l’accesso esclusivo ai circuiti ufficiali europei e mondiali. Come riporta fijlkam.it – L’esordio internazionale della nuova gestione è già fissato per i prossimi Campionati Europei (Under 20 e Senior), in programma a Yerevan, in Armenia, dal 28 al 31 maggio 2026. La guida del settore è stata affidata a una Commissione Nazionale presieduta da Giovanni Morsiani, con Carlo Di Blasi nel ruolo di vicepresidente operativo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

