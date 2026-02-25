Enrico Nigiotti e Ogni volta che non so volare | chi ha scritto la canzone e di cosa parla

‘Ogni volta che non so volare’ è la canzone che Enrico Nigiotti porta sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2026. Una bella ballatona strappacuore in puro “stile Nigiotti”. Una ballatona pronta a diventare un classico come lo sono diventate ‘Nonno Hollywood’ e ‘L’amore è’, con quel ‘credimi, credimi, credimi, credimi sempre’ che è entrato di diritto nel repertorio musicale italiano. Una ballatona, però, senza ritornello. Il che è di per sè già una modalità molto poco classica. Scaletta in Pdf della seconda serata di Sanremo 2026: gli orari precisi di cantanti e ospiti Chi ha scritto ‘Ogni volta che non so volare’ . Per Enrico Nigiotti, così come per altri artisti come Arisa, Malika Ayane e Francesco Renga, quello del Festival di Sanremo è il palco ideale per lanciare i propri brani e farli conoscere a milioni di persone che altrimenti non li intercetterebbero sui social network. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

