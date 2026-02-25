Enrico Camanni presenta a Domodossola Le Alpi in 30 montagne

Il Monte Bianco, il Rosa, certamente il Cervino. E poi il Bernina, il Campanile Basso e le Tre Cime. Dalle Alpi Marittime fino alle Alpi Giulie, un percorso di 1.300 chilometri da ovest fino a est, dal Tirreno all'Adriatico, in 30 vette iconiche e 30 valli, ognuna ricca di storie esemplari ed emozionanti. Sabato 28 febbraio alle ore 17 Enrico Camanni sarà ospite dell'associazione culturale Mario Ruminelli e Seo Cai di Domodossola per presentare, in un dialogo con Giulio Frangioni (vice presidente del Soccorso alpino e speleologico del Piemonte), il suo ultimo libro edito da Laterza, "Le Alpi in 30 montagne". L'incontro si terrà presso l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola in via Romita 13 a Domodossola (ingresso gratuito). Enrico Camanni, alpinista e giornalista torinese, ha fondato e diretto il mensile "Alp" e la rivista internazionale "L'Alpe". Collabora con "La Stampa". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Diocesi: Trento, a Canazei un incontro sulla montagna con mons. Tisi e lo scrittore e alpinista piemontese Enrico CamanniLa montagna come scrigno di valori in controtendenza: la fragilità come forza, la lentezza, il silenzio. Tanti gli stimoli emersi dall’incontro pubblico sul tema della sacralità della montagna, che ha ... agensir.it

LETTURE/ Camanni e quella montagna sacra che comincia (e finisce) in noiNe La montagna sacra Enrico Camanni parte dalla proposta riguardante il Monveso di Forzo per rivolgere un appello alla salvezza dell'ambiente alpino Un po’ ingannevole è il titolo dell’ultimo bel ... ilsussidiario.net

