ENI annulla 118,7 milioni di azioni | ecco perché

Un'operazione da 1,8 miliardi: i dettagli del buy-back ENI ha concluso il programma di acquisto di azioni proprie deliberato lo scorso maggio, con un'operazione che ha coinvolto 118,7 milioni di titoli per un controvalore di 1,8 miliardi di euro. Il colosso energetico ha acquistato azioni in diverse tranche, con l'ultima operazione conclusa tra il 16 e il 18 febbraio 2026, quando ha acquisito oltre un milione di azioni a un prezzo medio di 18,22 euro, per un valore complessivo di circa 21,7 milioni di euro. Il programma di buy-back, avviato in un contesto di mercato favorevole, ha ENI acquisire 118,7 milioni di azioni proprie, pari al 3,77% del capitale sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Eni, il 2025 si chiude con l’acquisto di azioni proprieEni informa di aver acquistato nel periodo compreso tra il 22 e il 23 dicembre, sull’Euronext Milan, 1.

Milano-Cortina 2026, Ricci (Eni), ‘Con i valori dello sport e di Eni uniamo il Paese’“Abbiamo deciso di supportare in modo così importante i giochi invernali di Milano-Cortina perché i valori dello sport coincidono con quelli della...