Emergenza climatica | Gentile ottiene proroga per bilanci tre regioni

La battaglia di Gentile per salvare i bilanci comunali Il 24 febbraio, nella sede del Ministero dell'Interno, si è consumata una battaglia istituzionale che ha protagonista Andrea Gentile, deputato di Forza Italia. La Conferenza Stato-Città, riunita in una sessione straordinaria, ha esaminato la richiesta di proroga per i bilanci comunali avanzata dal parlamentare calabrese. Una richiesta che nasce dall'urgenza di tre regioni: Calabria, Sicilia e Sardegna, dove l'emergenza climatica ha paralizzato le amministrazioni locali. Gentile ha portato avanti la sua battaglia con tenacia, presentando dati preoccupanti sulla carenza di personale negli uffici comunali. Una situazione aggravata dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito il sud Italia. Le alluvioni, in particolare, hanno costretto i comuni a deviare risorse e personale verso la gestione dell'emergenza, mettendo a rischio la tempistica per l'approvazione dei bilanci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Maltempo al Sud, stato d’emergenza per tre regioni: Sicilia, Sardegna e CalabriaIl maltempo degli ultimi giorni ha causato significativi disagi in Sicilia, Sardegna e Calabria, portando alla dichiarazione dello stato di emergenza in queste regioni.

Sud Italia: Proroga bilanci per comuni colpiti da maltempo, più fondi e tempi per la ripresa.Il governo ha deciso di prorogare i bilanci dei comuni del Sud colpiti dal maltempo, per permettere loro di gestire meglio i danni.