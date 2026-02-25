elly si sgola per il referendum ma conte la brucia e fa il dibattito con nordio

Ultimo sondaggio SWG: il centro-destra cresce, Schlein e Conte in calo. Le statistiche. Altro che partito democratico, nel Pd c'è aria di caserma. Linea dura con i dissidenti È il cartone animato più proiettato nei cineforum del campo largo. C’è un gatto che passa le giornate a escogitare trappole geniali per catturare la sua ossessione. E un canarino giallo che, con apparente leggerezza, le smonta una dopo l’altra. La scena è nota: il felino corre, pianifica, suda. Il volatile aspetta, osserva, colpisce al momento giusto. La differenza è che qui non siamo nei Looney Tunes, anche se i protagonisti ricordano parecchio Silvestro e Titti. Siamo dentro la partita vera per la leadership del campo largo. La segretaria del Pd aveva pensato di aver trovato la mossa decisiva: intestarsi la battaglia referendaria sulla separazione delle carriere, indossare la fascia da capitana dell’alleanza, costringere gli altri a inseguire. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Referendum, Nordio affonda: “Il fronte del ‘No’ fugge dal dibattito”, ma Grosso ricorda: “Abbiamo confronto televisivo già programmato”Il ministro della Giustizia afferma che i sostenitori del “No” evitano il confronto pubblico perché privi di argomentazioni solide.

Referendum, la sinistra pensa alla Meloni, ma Elly Schlein si dimette se vince il sì?In vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, si discute delle possibili conseguenze politiche in caso di esito favorevole o sfavorevole.