Elezioni tra i Quartieri è già totocandidature per i presidenti | i nomi in campo

Tra possibili ritorni eccellenti e qualche novità è iniziata la partita anche per i vertici delle circoscrizioni. Incarichi ambiti e ben remunerati Mancata ricandidature, "scontri" all'interno dello stesso gruppo, possibili ritorni eccellenti: la campagna elettorale in corso si muove anche per le presidenze dei Quartieri, incarichi prestigiosi e ben remunerati. In attesa tra due giorni dei saluti del sindaco Basile al Palacultura i partiti lavorano per la composizione delle alleanze e dei nomi in lizza. Da sottolineare che i consigli di Quartiere, sei al momento, come il Consiglio comunale resteranno n carica fino alle consultazioni e non decadranno. Al I Quartiere, tanto per cominciare, le indicazioni portano a un dirottamento da candidato al Comune per il presidente Alessandro Costa di Sud chiama Nord. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

