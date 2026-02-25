Elezioni 2027 a rischio | IA e Stati esteri nel mirino

Una proposta di legge ha causato preoccupazione tra i parlamentari, poiché mira a contrastare le interferenze straniere e l’uso dell’Intelligenza Artificiale nelle elezioni del 2027. La proposta prevede sanzioni più severe per chi tenta di manipolare il voto attraverso queste tecnologie. I dettagli sui provvedimenti illustrano un tentativo di rafforzare le garanzie di sicurezza elettorale. La discussione si concentra sul rischio di attacchi informatici e fake news, che potrebbero influenzare i risultati.

La proposta di legge che vuole blindare il voto 2027. Anna Ascani, deputata del Partito Democratico, ha lanciato un allarme cruciale: la necessità di introdurre sanzioni per proteggere le elezioni del 2027 dall'influenza dell'Intelligenza Artificiale e di Stati esteri. La proposta di legge, presentata alla Camera, mira a tutelare l'integrità del processo democratico da manipolazioni esterne attraverso un meccanismo di segnalazione rapido e incisivo. Il cuore della proposta è il sistema di segnalazione all'Agcom, che prevede un iter rapido e deciso. Se un utente segnala un contenuto sospetto, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha 24 ore per valutare la richiesta e, se necessario, ordinare la rimozione immediata.

Ascani (Pd): «Voto 2027, servono sanzioni per evitare che Ia e Stati esteri condizionino la campagna elettorale»Ascani (Pd) afferma che il rischio di interferenze straniere nelle elezioni del 2027 dipende dalla mancanza di sanzioni concrete.

Bologna nel mirino: Lepore denuncia campagna di disinformazione e attacchi politici in vista delle elezioni del 2027.Matteo Lepore ha denunciato una crescente campagna di disinformazione contro Bologna, causata da attacchi politici mirati in vista delle elezioni del 2027.

