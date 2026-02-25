Elettra Lambroghini ci aveva ingannato con il vestito minimal la regina kitsch torna a far ballare Sanremo

Elettra Lamborghini ha scelto un abbigliamento minimal sul red carpet inaugurale, causando sorpresa tra il pubblico. La cantante, nota per i look appariscenti, questa sera sfoggia nuovamente i suoi vestiti vistosi e pieni di luci, attirando l’attenzione degli spettatori. La sua scelta di stile diverge dall’outfit più semplice di prima, mostrando un cambiamento deciso. La serata prosegue con un clima di attesa per le prossime esibizioni.

Elettra Lamborghini si prepara per Sanremo, il particolare che non sfugge. “Tempi bui, vi farò ballare”Elettra Lamborghini si avvicina a Sanremo con l’obiettivo di regalare leggerezza e divertimento in un momento complesso.

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: siamo pronti a ballare sulle note di “Voilà”Elettra Lamborghini parteciperà a Sanremo 2026, causa la sua canzone “Voilà”.

Elettra Lamborghini è ufficialmente una MAGA | FINALE Italia's Got Talent

Il testo e il significato della canzone Voilà di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026Cita la Carrà, lancia nuovi trend lessicali e, ovviamente, promette di farci scatenare: tutto questo è la canzone di Elettra Lamborghini al Festival ... elle.com

Voilà, il testo e il significato della canzone di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026Dopo la partecipazione nel 2020, la cantante e showgirl bolognese torna all’Ariston con un brano leggero che si propone di far ballare gli italiani che guarderanno il festival da casa perché «bisogna ... editorialedomani.it

Elettra Lamborghini elegantissima a Sanremo 2026. Amiamo la sua LEGGEREZZA Il brano dedicato a Raffaella Carrà - facebook.com facebook