Elettra Lamborghini la crociata contro le feste notturne arriva anche sul palco di Sanremo

(Adnkronos) – Elettra Lamborghini torna sulla sua personale 'crociata' contro le feste notturne a Sanremo. Dopo l'esibizione in cui ha cantato il suo brano in gara 'Voilà', l'esuberante artista rimarca scherzosamente sul palco il suo disappunto, già espresso tramite un post sui social in cui lamentava di non riuscire a dormire per il chiasso notturno. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini e Arisa hanno usato questa maschera viso prima di salire sul palco dell’AristonLa competizione canora più famosa e attesa dell’anno è finalmente iniziata e il Festival di Sanremo ci ha regalato una carrellata...

Festival di Sanremo: Elettra Lamborghini, Serena Brancale e Fedez-Masini i più applauditi sul blu carpetL’ordine di uscita sul blu carpet del Festival di Sanremo ha scandito una passerella variegata, tra grandi nomi e artisti emergenti, in un mix di...

Elettra Lamborghini la reazione all'annuncio dei big di Sanremo 2026

Elettra Lamborghini, la crociata contro le feste notturne arriva anche sul palco di SanremoElettra Lamborghini torna sulla sua personale 'crociata' contro le feste notturne a Sanremo. Dopo l'esibizione in cui ha cantato il suo brano in gara 'Voilà', l'esuberante artista rimarca scherzosamen ... adnkronos.com

Elettra Lamborghini: «Basta con questi festini, serve rispetto la notte». Lo sfogo dai social all'Ariston«Se non smettono coi festini scendo giù col megafono». Elettra Lamborghini sul palco dell'Ariston torna a parlare della polemica della notte. Dopo la sua esibizione sulle note di Voilà, l'artista è ... ilmessaggero.it