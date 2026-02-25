Elettra Lamborghini furiosa a Sanremo 2026 | Abbassate la musica ai festini vicino agli hotel

Ascolti TV di venerdì 20 febbraio 2026: Rai1 e Canale5 dominano la serata, con il successo delle Olimpiadi e dei programmi di access prime time Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Elettra Lamborghini non ha preso bene l’atmosfera frenetica che circonda il Festival di Sanremo 2026. Dopo la sua esibizione sul palco dell’Ariston, la cantante ha deciso di sfogarsi sui social, lamentandosi dei festini che si svolgono vicino agli hotel dove alloggiano i cantanti. La cantante ha condiviso il suo malumore su X (ex Twitter) con un tweet che ha subito attirato l’attenzione dei fan e dei colleghi. “Porca tr**a fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti, vi prego, la musica è devastante! Siamo tutti stanchi morti, ma così è impossibile dormire giuro”, ha scritto, manifestando la sua frustrazione per la difficoltà nel riposare a causa del rumore proveniente dai festini notturni. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Elettra Lamborghini con Voilà a Sanremo 2026

