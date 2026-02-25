Preparazione per Sanremo: disciplina totale Del resto, nelle settimane precedenti il Festival, la cantante e conduttrice si è sottoposta a un allenamento severo, che un mese fa ha condiviso su Instagram. Nella stories, ripresa da Fanpage, Elettra si è mostrata sul tapis roulant con la mascherina per l’aerosol, commentando: «Sono a regime strettissimo, sto mangiando non bene, di più, che manco io so come sto reggendo». Allenamenti quotidiani, due ore al giorno dedicate alla corsa, due sessioni di aerosol, integratori e lavoro costante con il vocal coach per perfezionare il brano in gara. Aerosol e diffusore: i segreti per arrivare in forma sul palco L’aerosol per detergere e idratare la gola e corde vocali è indispensabile per Elettra anche nei giorni sanremesi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elettra Lamborghini, che per il palco di Sanremo 2026 si è preparata con tapis roulant, aerosol e alimentazione consapevole

Elettra Lamborghini fa l’aerosol sul tapis roulant: a cosa serve il trattamento per prepararsi a SanremoPer prepararsi a Sanremo 2026 Elettra Lamborghini si sta sottoponendo a un allenamento che mixa aerosolterapia con camminata sul tapis roulant: a...

“A Sanremo 2026 con l’aerosol e il burro di noccioline che amo. Ho paura di febbre e bronchite, vado in giro con la mascherina”: lo rivela Elettra LamborghiniElettra Lamborghini è in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il suo nuovo brano “Voilà“, scritto con Andrea Bonomo, Edwyn Roberts...

Elettra Lamborghini con Voilà a Sanremo 2026

Temi più discussi: Sanremo 2026, Elettra Lamborghini con Voilà. Testo e recensione della canzone; Elettra Lamborghini, piume e abito oro per un look Barocco: a Sanremo l’omaggio a Raffaella Carrà; Sanremo 2026: Elettra Lamborghini brilla a Sanremo. E una ricerca rivela che è lei la più desiderata dagli italiani; Voilà di Elettra Lamborghini, il significato del testo a Sanremo 2026.

Elettra Lamborghini, che per il palco di Sanremo 2026 si è preparata con tapis roulant, aerosol e alimentazione consapevoleNon solo corsa, prove e vocal coach: la preparazione passa anche dall'idratazione per la gola e la pulizia delle vie aeree con aerosol e diffusore (che Elettra si è portata anche a Sanremo) ... vanityfair.it

Elettra Lamborghini e le battute su Can Yaman: il siparietto che ha fatto il giro dei mediaElettra Lamborghini ha attirato l'attenzione a Sanremo per il suo abito, il green carpet e una battuta su Can Yaman durante un'intervista radiofonica, scatenando reazioni e condivisioni sui social ... notizie.it

La dovete finire. ” È stato questo l’avvertimento scherzoso lanciato da Elettra Lamborghini direttamente a Laura Pausini dopo la sua seconda performance all’Ariston. Appena scesa dal palco, la cantante è tornata sull’argomento che l’ha tenuta sveglia: la notte - facebook.com facebook

Serata 2 Elettra Lamborghini Voilà #Sanremo2026 x.com