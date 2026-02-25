Electroverse | 100.000 utenti e 72.500 colonnine per la rivoluzione

Electroverse supera i 100.000 utenti in Italia: la rivoluzione della ricarica elettrica a portata di app Electroverse, la piattaforma di Octopus Energy che semplifica la ricarica dei veicoli elettrici, ha raggiunto un traguardo significativo in Italia: 100.000 utenti attivi. La crescita esponenziale, con oltre 72.500 punti di ricarica pubblici accessibili, rappresenta una svolta per la mobilità sostenibile nel nostro Paese. La piattaforma, sviluppata da Octopus Energy, si è affermata come la più grande app del settore in Europa, con accesso a circa 1,3 milioni di colonnine di ricarica pubblica distribuite in oltre 40 Paesi. In Italia, Electroverse copre il 95% delle colonnine pubbliche, grazie a 80 partner attivi. La crescita rapida è stata possibile grazie a un modello commerciale basato su una sola card e una sola app, senza costi aggiuntivi o canoni fissi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

