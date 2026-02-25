Ekipe Orizzonte vittoria nel recupero contro Plebiscito Padova

Arriva una vittoria convincente per l’Ekipe Orizzonte sul campo del Plebiscito Padova, nel match di recupero della dodicesima giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile. Nel pomeriggio le catanesi hanno infatti conquistato i tre punti nella sfida disputata in casa delle venete, superate per 12-4. Prestazione in crescendo per le rossazzurre, che dopo essere andate avanti 2-0 nel primo tempo hanno conquistato anche le altre tre frazioni di gioco, rispettivamente per 2-1, 4-1 e 4-2. A segno due volte a testa Bronte Halligan, Giulia Viacava, Chiara Tabani e Beatrice Cassarà. Un gol anche per Carlotta Meggiato, Dafne Bettini, Claudia Marletta e Gaia Gagliardi. Una prova generale in vista della Final Six di Coppa Italia per l’Ekipe Orizzonte, come ha sottolineato al fischio finale la numero 6 della formazione etnea: “Nelle scorse partite – ha detto Dafne Bettini – abbiamo avuto tante occasioni per imparare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

