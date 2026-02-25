Effluenti zootecnici sospeso il divieto di spandimento | Costantino Confagricoltura Salerno accolta l’istanza degli agricoltori

Tempo di lettura: < 1 minuto Confagricoltura Salerno accoglie con favore la decisione della Regione Campania di sospendere temporaneamente, fino al 28 febbraio 2026, il divieto di spandimento degli effluenti zootecnici in numerosi comuni delle province di Salerno, duramente colpiti dalle recenti e intense precipitazioni. Il provvedimento, adottato su istanza di Confagricoltura Salerno, risponde a una situazione di emergenza che ha messo in forte difficoltà molte aziende agricole, in particolare gli allevamenti bufalini, con vasche di accumulo ormai sature e concreto rischio di tracimazione. “Si tratta di un risultato importante per il comparto, – dichiara il Presidente Antonio Costantino- frutto di un confronto costruttivo con la Regione. Confagricoltura Salerno continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione, chiedendo l’introduzione di finestre operative e meccanismi automatici in caso di assenza di piogge, nonché una semplificazione delle procedure burocratiche, in linea con quanto già previsto in altre Regioni, per garantire interventi tempestivi, tutela ambientale e sostenibilità delle imprese agricole”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

