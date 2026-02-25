Efficientamento energetico del Palazzo Ducale di Modena parte il progetto da 16 milioni

Il progetto di efficientamento energetico del Palazzo Ducale di Modena è stato avviato a causa delle esigenze di ridurre i consumi e migliorare le prestazioni dell'edificio storico. La spesa totale di 16 milioni di euro mira a modernizzare gli impianti e conservare il patrimonio architettonico. Durante l'incontro ufficiale, sono stati definiti i primi step del lavori e le tempistiche. La fase operativa prenderà il via nelle prossime settimane.

Nei giorni scorsi, con un simbolico incontro presso il Palazzo Ducale di Modena, tra il Direttore della Direzione Generale dei Lavori del Ministero della Difesa, Generale Ispettore Mario Sciandra, il Comandante dell'Accademia Militare, Generale di Divisione Stefano Messina e il direttore Area.