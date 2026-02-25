effe il femminismo come spazio aperto tre giorni di pensiero e politica

Effe si svolge a Pistoia, dove tre giorni di incontri e dibattiti hanno attirato molte persone interessate al femminismo. La causa è la voglia di creare uno spazio di confronto tra generazioni e sensibilità diverse, unendo teoria e pratica. L’iniziativa, promossa da varie associazioni locali, mira a promuovere il dialogo e la riflessione sul ruolo delle donne oggi. Sono stati affrontati temi legati alla memoria storica e alle sfide future del movimento femminista.

PISTOIA Tre giorni di pensiero, pratiche e politica femminista, riuniti sotto la comune insegna di " Effe ", prima edizione della rassegna ideata dai Coordinamenti Donne Cgil e Spi Cgil Prato e Pistoia, dall'Istituto Storico della Resistenza di Pistoia e dalla Fondazione Valore Lavoro che hanno voluto mettere a disposizione uno spazio aperto di riflessione e confronto, capace di tenere insieme memoria e futuro, teoria e pratica, parola e corpo, favorendo il dialogo tra diverse generazioni e sensibilità politiche. Un modo necessario per interpretare il presente e immaginare alternative radicali.

