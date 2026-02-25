Edoardo Cosenza | Maradona spalti a 6 metri come nello stadio di Parigi

Edoardo Cosenza annuncia che il restyling del Lungomare, che durerà circa un anno, cambierà anche lo stadio Maradona. La causa è il progetto di rinnovamento, che prevede una modifica significativa alla posizione degli spalti. Gli spalti saranno spostati tra i 6 e i 12 metri dal campo, come avviene nello stadio di Parigi. Questa modifica mira a migliorare la visibilità e l’esperienza dei tifosi durante le partite.

Dal restyling del Lungomare «che sarà ultimato entro un anno» al nuovo Maradona: «La distanza degli spalti dal terreno di gioco sarà tra i 6 e i 12 metri al massimo, il nuovo stadio sarà come il Parco dei Principi di Parigi». L'assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza - alla web Tv de Il Mattino - traccia la roadmap di questo ultimo scorcio di consiliatura. Il restyling del Lungomare quando terminerà? Perché ci sono stati dei ritardi? «Abbiamo approfondito il tema della migliore pavimentazione possibile, di qui i ritardi. Via Nazario Sauro è quasi finita. Ora dobbiamo affrontare la parte davanti agli alberghi, dove il massetto di cemento armato è già pronto.

